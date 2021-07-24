Osmangazi'de kurban temizliği

Osmangazi Belediyesi, 4 gün süren kurban bayramının ardından ilçe genelinde geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, 4 gün süren kurban bayramının ardından ilçe genelinde geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özellikle Osmangazi'de yaklaşık 20 bin kurbanlık hayvanın satıldığı 2 satış yeri ve 19 kesim noktası, belediye ekiplerinin yoğun mesaisi sonrasında günlük hayata uygun hale getirildi.

Kurban Bayramı süresince hem kurban satış hem de kurban kesim yerlerinde yoğun temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak vatandaşlara sağlıklı bir ortam hazırlayan Osmangazi Belediyesi, bayramın ardından da bu noktalarda kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor. Geçit Mahallesi'nde kurulan kurban satış yeri, kotraların boşaltılmasının ardından Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makineleri yardımıyla kurban atıklarından temizlendi.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi de kotraların boşaltılması sonrasında kurban atıklarından temizlendi. Fen İşleri ve Temizlik İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ortak bir çalışma yürüterek modern tesisi temiz bir hale getirdi. İş makineleri kotralardaki atıkları iş makineleriyle kamyonlara yükledi. Ardından tazyikli suyla yıkanan tesis, son olarak ekipler tarafından dezenfekte edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı