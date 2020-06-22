- Osmangazi'de kurban satış ve kesim kompleksinin elektriği güneşten üretilecek
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- Osmangazi'de kurban satış ve kesim kompleksinin elektriği güneşten üretilecek

- Osmangazi'de kurban satış ve kesim kompleksinin elektriği güneşten üretilecek Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'nde inşa ettiği modern kurban satış ve kesim kompleksinin çatısına güneş panelleri yerleştirecek.

22.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:29

- Osmangazi'de kurban satış ve kesim kompleksinin elektriği güneşten üretilecek

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'nde inşa ettiği modern kurban satış ve kesim kompleksinin çatısına güneş panelleri yerleştirecek. Sistem sayesinde yıllık ortalama 1 milyon 650 bin kW/h elektrik enerjisi üretilecek. Elde edilen enerji ile Osmangazi Belediyesi'ne ait tesislerin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi adına hayata geçirdiği modern kurban satış ve kesim kompleksindeki çalışmalara hız verdi. Kurban Bayramı öncesinde hizmete açılacak olan tesisin, büyükbaş hayvanların yer alacağı bölümündeki çatının kaplaması yapıldı. Küçükbaş hayvanların yer alacağı bölümde ise çatı kaplama çalışmaları devam ediyor. Dev tesis, 20 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 60 bin metrekareden oluşuyor. Tesiste, kesim öncesi hayvanların bekletileceği 125 küçükbaş, 125 de büyükbaş olmak üzere toplam 250 padok yer alacak. Günlük 4 bin hayvan kesim kapasitesine sahip tesiste, karantina bölümü, kesimhane, depolar, adaklık kurban satış bölümleri, zabıta ve veteriner noktaları ile 400 araçlık otopark olacak.

Yıllık 1 milyon 650 bin KW/H elektrik enerjisi

Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Kompleksi, Kurban Bayramı'nda oluşan çevre kirliliği ve kötü görüntünün önüne geçecek olmasının yanı sıra güneş enerjisinden elektrik üretecek olması ile de adından söz ettirecek. Osmangazi Belediyesi, yenilenebilir enerji üretebilmek adına tesisin çatılarına güneş panelleri yerleştirecek. Proje, TEDAŞ ve UEDAŞ gibi kurumlar tarafından uygulanabilir bulunup onaylandı. Güneş panelleri ilk etapta çatıların güney bölümlerine yerleştirilecek. Sistem sayesinde yıllık ortalama 1 milyon 650 bin kW/h elektrik enerjisi üretilecek. Yıllık 1 milyon 155 bin TL değerinde kazanç sağlayacak sistem ile üretilen enerji, Osmangazi Belediyesi'nin tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamada kullanılacak. Projenin ikinci etabında çatıların kuzey kısımlarına da güneş panelleri yerleştirilerek üretimin iki katına çıkartılması hedefleniyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Kompleksi şantiyesini gezerek çalışmaları inceledi. Yetkililerden çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler alan Başkan Dündar, bu kompleksin yeni dönemde hayata geçirdikleri önemli projelerden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Tesisi, Kurban Bayramı'na yetiştirmek adına inşaat çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, "Tesiste büyükbaş hayvanların yer alacağı bölümün çatı kaplaması tamamlandı. Küçükbaş hayvanların yer alacağı bölümün çatı kaplaması için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın hem kurbanlık hayvan alabileceği hem de kurban ibadetlerini hijyenik şartlarda yerine getirebileceği güzel bir tesis olacak. 60 dönüm arazi üzerinde kurduğumuz bu tesis, 20 dönüm kapalı alana sahip. Bu 20 dönümlük kapalı alan üzerine güneş panelleri yerleştireceğiz. Bu sistem sayesinde yıllık ortalama 1 milyon 650 bin kW/h elektrik enerjisi üreteceğiz. Elle ettiğimiz elektrik sayesinde, hem bu tesisimizin hem de belediyemize ait diğer tesislerimizin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Bu özel proje sayesinde yenilenebilir enerji üreterek doğamızı da korumuş olacağız. İlçemiz ve kentimiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

- Osmangazi'de kurban satış ve kesim kompleksinin elektriği güneşten üretilecek

Kaynak: İHA

Manşet

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