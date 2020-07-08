Osmangazi'de Kaldırımlar Daha Güvenli Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski semtlerinden olan Hocaalizade Mahallesi'nde parklanmayı engelleyen tretuvar düzenlemesiyle kaldırımları daha güvenli hale getirdi.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski semtlerinden olan Hocaalizade Mahallesi'nde parklanmayı engelleyen tretuvar düzenlemesiyle kaldırımları daha güvenli hale getirdi.

Osmangazi Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte mahallelerdeki üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği tretuvar ve kaldırım düzenleme çalışmalarıyla cadde ve sokakları vatandaşlar için daha güvenli hale getiriyor. Bursa'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Hocaalizade Mahallesi Hocaalizade Caddesi üzerinde bulunan kaldırımlar, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmasıyla tamamen yenilendi. Ayrıca Atatürk Ortaokulu'nun bahçe duvarları da derzli silme mozaik taş ile kaplandı.

Hocaalizade Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki alt ve üst yapı çalışmalarını kent kimliğine uygun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Bursa'nın en eski mahallesi olan Hocaalizade Mahallesi'nde kaldırım ve tretuvar çalışmalarını tamamladık. Belediye olarak kaldırımlara park edilmeyi engelleyecek bir çalışmayı ilk kez burada uyguladık. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlarımız, öğrencilerimiz kaldırımları daha rahat kullanabilecek" dedi.

Mahalle sakinleri de kaldırımların yenilen düzenlenmesiyle özellikle öğrencilerin okula daha güvenli gideceğini belirterek, çalışmalardan dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA