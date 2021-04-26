Osmangazi'de iki katlı metruk bina yıkıldı
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Osmangazi'de iki katlı metruk bina yıkıldı

Osmangazi'de iki katlı metruk bina yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediyesi, Hacı İlyas Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden iki katlı metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Hacı İlyas Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden iki katlı metruk binayı yıktı.

Mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metruk binalar, Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, Hacı İlyas Mahallesi Kolay Çıkmazı üzerinde yer alan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Halkın can ile mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk bina, iş makinesi ile yıkıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların yıkılması konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "İlçemiz metruk yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazi'de iki katlı metruk bina yıkıldı
Osmangazi'de iki katlı metruk bina yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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