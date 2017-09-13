Osmangazi'de Hizmet Telefonun Ucunda

Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi Çağrı Merkezi, 2017 yılının ilk 8 ayını kapsayan verilerine göre yaklaşık 100 bin vatandaşa hizmet verdi.

Osmangazi Belediyesi Çağrı Merkezi'nde hizmet veren personeller, ayda yaklaşık 3 bin vatandaşla görüşme gerçekleştiriyor. Çağrı Merkezi, 2017 yılının ilk 8 ayını kapsayan verilerine göre ise yaklaşık 100 bin vatandaşa hizmet verdi. Bu görüşmelerde, 80 bin vatandaşa telefonla bilgi verilirken, 17 bin vatandaşın talebi, 'istek, şikâyet ve öneri' olarak bilgisayar ortamında kayıt altına alındı. 15 bin vatandaşa da bilgi verilmek amacıyla geri dönüş yapıldı. Ayrıca, 5 bin vatandaşın da Osmangazi Belediyesi'ne mail aracılığıyla gönderdiği tüm istek, şikâyet ve öneriler de kayıt altına alınarak geri dönüş yapıldı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN ANINDA HİZMET

Çağrı Merkezi'nde, vatandaşlardan gelen tüm istek, şikâyet ve öneriler dinlenip kayıt altına alınarak müdürlüklere yönlendiriliyor. Evrak takibinin ardından müdürlük tarafından en kısa sürede sonuçlanarak vatandaşa yine çağrı merkezi tarafından geri dönüş yapılıyor. Belediyenin web sayfasından doldurulan mailler aracılığıyla gelen şikâyetler, valilik, büyükşehir ve diğer kurumlardan gelen tüm mailler de Çağrı Merkezi tarafından kayda alınıp müdürlüklere yönlendirilerek yine evrak takibi yapılıyor. İşlem sonuçlandığında ise vatandaşa sonuçları belediye personeli tarafından bildiriliyor.

Çağrı Merkezi hizmetiyle ayrıca emlak vergisi, sicil, borç sorgulama işlemleri de yapılarak vatandaşın bina rayiç değerlerine de bakılıyor. Hizmet masalarının aldığı kayıtların kayıt numarası vatandaşa takip amaçlı veriliyor. Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlara da kayıt numarasını verdikleri takdirde evrağın sonucuna sistemden bakılarak vatandaşa bilgi veriliyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın sesli yanıt sistemine gelen mesajlar da çağrı merkezi personeli tarafından dinlenip, talep, istek, şikâyet varsa kayıt altına alınıp ve ilgili müdürlüklere yönlendiriliyor.

DÜNDAR, "TEK TUŞLA OSMANGAZİ YANINIZDA"

Osmangazi Belediyesi Çağrı Merkezi'nin vatandaşa büyük kolaylıklar sağladığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Vatandaşımız, Çağrı Merkezimiz ile hızlı ve kolayca işlemlerini yapabiliyor. Vatandaşlarımız, 444 16 01 numaralı telefonu arayarak, belediye hizmetlerinden rahatça yararlanıyor. 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimiz sayesinde vatandaşlarımız, belediyeye gelmeden evinden bir telefonla işlem yapabiliyor. Sesli yanıt (IVR) sistemi sayesinde istek ve şikâyetlerin ilgili birime aktarılarak anında çözüme kavuşuyor" diye konuştu.

AB standartlarına uygun, kaliteli ve profesyonel hizmet sunduklarını belirten Dündar, "Vatandaşımız operatöre bağlanmadan sesli yanıt sistemiyle belediyeye gelmeden başvuru, dilekçe ve evrak takibi yapabiliyor. Talepler aynı anda ilgili müdürlüğe de aktarılarak hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanıyor" dedi. Vatandaşların 444 16 01 numaralı telefonu arayarak belediyeye ait tüm borç bilgilerine ulaşabildiklerini de vurgulayan Dündar, "Osmangazililer, tek bir tuşla borçlarını sorgulayıp, ödeyebiliyorlar" diye konuştu.