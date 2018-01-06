Osmangazi'de Hizmet Çıtasını Yükselteceğiz"

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda geçen hafta sonu yapılan olağan genel kurulun ardından devir teslim gerçekleştirildi. Ali Yılmaz'dan görevi devralan Ufuk Çömez, hizmetlerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti. Osmangazi'de yeni bir dönem başladığına dikkat çeken Çömez, hizmet çıtasını daha da yükselteceklerini söyledi.



Görev devir tesliminin ardından yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Hüseyin Şahin ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı yönetim kurulu toplantısının açılışında konuşan İlçe Başkanı Ufuk Çömez, "Yeni yılın ve yeni dönemin ilk toplantını yapıyoruz. Uzun bir maratona başlıyoruz. İnşallah bundan da başarıyla çıkacağız. Yükümüz ağır, Allah güç ve kuvvet versin" dedi.



İlk yönetim kurulu toplantısına katılarak yeni yönetimi tebrik eden ve çalışmalarında kolaylıklar dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, AK Parti'nin Türkiye'nin geleceğine yön veren çalışmalara imza atan bir parti olduğunu söyledi. Dündar, "Burada inşallah hep birlikte şehrimize, ülkemize, partimize iyi hizmetler yapacağız" dedi.



Kongrelerin bir bayrak değişimi olduğuna dikkat çeken Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Gençleşen bir yönetim görüyoruz. Bu yeni ruhla, yeni heyecanla 2019'a hep beraber hazırlanacağız" dedi.



yönetim kurulu toplantısına katılan ve ilçe teşkilatına hitap eden AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise, "Aldığınız bu görev, önce partimize, sonra Bursa'mıza, Osmangazi'mize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu vazifeler çok önemli ve kutsaldır. Hepimiz bunun farkındayız. Bu düşünceyle hareket ederek en iyi hizmeti sunmalıyız" dedi. - BURSA