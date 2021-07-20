Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi

Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde 19 farklı noktada bulunan pazar alanlarını kurban kesim yeri olarak düzenleyerek, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kesmelerini sağladı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde 19 farklı noktada bulunan pazar alanlarını kurban kesim yeri olarak düzenleyerek, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kesmelerini sağladı. Kesim yerlerinde alınan tedbirler ve belediye ekiplerinin anında müdahalesiyle, kurban kesimi sırasında olumsuz görüntülere izin verilmedi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bayram namazının hemen ardından kurbanlarını kesmek için Osmangazi Belediyesi tarafından belirlenen kesim yerlerine gitti. Haftalar öncesinden alt yapıları hazırlanan 19 farklı noktada, Türkiye'ye örnek olabilecek kurban kesimi gerçekleşti. Modern kapalı pazar alanlarında huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve belediye ekiplerine hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Belediye ekipleri seferber oldu

Kurban kesim yerlerine belediye tarafından musluklar yerleştirilerek vatandaşların su ihtiyaçları giderildi. Ayrıca pazar alanlarında hazır bekletilen su tankerleri sürekli yıkama çalışması yaparken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çöp konteynırları ile kurban atıklarını topladı. Ekipler, kesim yapan vatandaşlara kurban atıklarını koymaları için çöp poşeti dağıttı. Son derece modern bir ortamda kurban kesmenin keyfini yaşadıklarını belirten Osmangazili vatandaşlar, "Daha önce tarlalarda, açık alanlarda çok zor şartlarda kurban kesiyorduk. Şimdi ise çok güzel ve ferah bir alanda kesimlerimizi yapıyoruz. Başkanımız Mustafa Dündar'dan Allah razı olsun. Gerçekten bütün ihtiyaçlarımız düşünülmüş. Temizlik için suyumuz var. Atıklarımız anında toplanıyor. Bütün bu hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Kurban Bayramı için tüm tedbirleri aldıklarını, 980 personel ve 112 aracın bayram süresince vatandaşların hizmetinde olacağını hatırlatarak, "Her yıl olduğu gibi bu bayram da vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kötü görüntülerin önüne geçmek adına ekiplerimiz kesintisiz çalışıyor. Kurban ibadetlerini yaparken hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Allah, kesilen kurbanlarımızı kabul etsin" dedi.

Osmangazi'de kurban kesim yerleri

Osmangazi ilçesinde; Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit Mahallesi Gündüz Sokak, Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü ve 1. Gedik, Sokak arası, Soğanlı-Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı ve Panayır mahallerindeki pazar alanları olmak üzere 19 farklı noktada kurban kesim

yeri belirlendi. - BURSA

Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi
Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi
Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi
Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi
Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Bülent Turan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:56:00. #1.15#

title