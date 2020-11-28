Osmangazi'de her noktada dezenfeksiyon

Osmangazi'de her noktada dezenfeksiyon 487 bin 980 noktada temizlik Korona virüs salgınına karşı hijyen mücadelesini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, halk sağlığı için bütün imkanlarını seferber ediyor.

Osmangazi'de her noktada dezenfeksiyon

487 bin 980 noktada temizlik

BURSA - Korona virüs salgınına karşı hijyen mücadelesini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, halk sağlığı için bütün imkanlarını seferber ediyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde temiz, hijyenik ve dezenfekte bir ortam sağlamak için küresel salgının Türkiye'de ilk görüldüğü Mart ayından bugüne kadar toplam 487 bin 980 noktada çalışma gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınının son günlerde en çok artış gösterdiği illerden olan Bursa'da vatandaşların sağlığını korumak için Osmangazi Belediyesi her alanda aldığı tedbirlerle büyük mücadele sergiliyor. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar doğrultusunda meydanlar, cadde ve sokakların yanı sıra kamu kurumu, cami, sağlık merkezi, park, otobüs durakları gibi topluma açık alanları düzenli bir şekilde dezenfekte ediyor. Çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri de basınçlı suyla yıkandıktan sonra dezenfektanlarla ilaçlanıyor. Osmangazi Belediyesi'nin toplum sağlığı için gerçekleştirdiği çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, gece gündüz demeden fedakarca çalışan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen korona virüse karşı seferberlik ilan ettiklerini ve mücadele için özel ekipler kurduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, temizlik ve dezenfekte çalışmalarının mücadelenin temelini oluşturduğuna dikkat çekti. Osmangazi genelinde bugüne kadar 487 bin 980 noktada temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini bildiren Başkan Dündar, "Bu hastalığın son bulmasında hijyen önemli bir rol üstleniyor. Ekiplerimiz, bu kapsamda ilçemizin dört bir yanını dezenfekte ediyor. Virüs son bulana kadar gayretimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız lütfen kurallara uysun. Bizler, vatandaşlarımıza hijyenik bir ortam sunmak için çalışıyoruz. Bu salgını yenmek için hep birlikte mücadele edelim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı