Osmangazi'de her gün bin 260 haneye sıcak yemek
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Osmangazi'de her gün bin 260 haneye sıcak yemek

Osmangazi'de her gün bin 260 haneye sıcak yemek
02.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:49

Osmangazi'de her gün bin 260 haneye sıcak yemek Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağında her gün bin 260 haneye sıcak yemek ve talep sırasına göre günde ortalama 870 haneye erzak dağıtıyor.

Osmangazi'de her gün bin 260 haneye sıcak yemek

BURSA - Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağında her gün bin 260 haneye sıcak yemek ve talep sırasına göre günde ortalama 870 haneye erzak dağıtıyor.

Korona virüsü salgını başladığı günden itibaren düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak, sıcak yemek ve ekmek yardımında bulunan Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde Elmasbahçe Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Aşevi'nde her gün 3 bin kişiye 4 çeşit yemek dağıtılıyor. Belediye ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma yasağında da ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine sıcak yemek götürdü. Evden çıkamayan vatandaşlar, kapılarına kadar sıcak iftarlık getiren ekiplere teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokağa çıkma yasağında Osmangazi'de hiç kimsenin mağdur olmasını istemediklerini belirterek, "Sokağa çıkma yasağında dahi her gün bin 260 haneye sıcak yemek ve talep sırasına göre günde ortalama 870 haneye erzak dağıtan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ne güzel demiş Yunus; 'Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz'. Ramazan Ayı'nın bereketi her hanemize ulaşana kadar durmadan çalışacağız" dedi.

Osmangazi'de her gün bin 260 haneye sıcak yemek

Kaynak: İHA

Manşet

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