Osmangazi'de haşerelere karşı ilaçlama - Haberler
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Osmangazi'de haşerelere karşı ilaçlama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmangazi'de haşerelere karşı ilaçlama

Osmangazi Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için ilçenin dört bir yanını haşerelere ve kemirgenlere karşı düzenli olarak ilaçlıyor.

Osmangazi Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için ilçenin dört bir yanını haşerelere ve kemirgenlere karşı düzenli olarak ilaçlıyor.

Osmangazi Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek kent zararlılarına karşı muntazam şekilde ilaçlama yapılıyor. Vatandaşların sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına sebep olan haşereler ve kemirgenlere karşı yürütülen mücadelede rögar kapaklarını açarak içlerine fare ilaçları koyan ekipler, çöp konteynerlerini de sinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilaçladı. Daha sağlıklı bir Osmangazi için ilçenin dört bir köşesinde çalışmalarına devam eden ekipler, uygulamalarında doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullandı. - BURSA

Osmangazi'de haşerelere karşı ilaçlama

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Yerel, Haber

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