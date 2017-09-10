Osmangazi'de Ev Yangını - Bursa

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evin çatı katında çıkan ve iki eve sıçrayan yangın maddi hasara neden oldu.



Yeni Karaman Mahallesi Yeleri Sokak'taki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki bir başka evin çatısına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler arka sokaktaki bir evin çatısına da sıçradı.



Bu sırada polis ekipleri yangının çıktığı sokaktaki evlerde yaşayan vatandaşları tahliye ederek bölgeden uzaklaştırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokakları trafiğe kapattı. Ayrıca olay yerine tedbir amaçlı çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.



Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ile iki vatandaş dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale etti. 10 itfaiye aracıyla ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.



Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.