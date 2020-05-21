Osmangazi'de emlak vergisi online ödenebilecek
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Osmangazi'de emlak vergisi online ödenebilecek

Korona virüs nedeniyle evde kalmanın hayati önem taşıdığı bu günlerde Osmangazili vatandaşlar, emlak vergisinin 1. taksit ödemelerini Osmangazi Belediyesi'nin e-belediye tahsilat sistemi üzerinden günün 24 saati yapabilecek.

Osmangazi'de emlak vergisi online ödenebilecek
21.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:16

Korona virüs nedeniyle evde kalmanın hayati önem taşıdığı bu günlerde Osmangazili vatandaşlar, emlak vergisinin 1. taksit ödemelerini Osmangazi Belediyesi'nin e-belediye tahsilat sistemi üzerinden günün 24 saati yapabilecek.

Osmangazi Belediyesi, korona virüs nedeniyle evde kalmanın hayati önem taşıdığı bu günlerde vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracak önlemler almaya devam ediyor. Her yıl iki taksitle ödenen mesken ve iş yerlerine ait emlak vergisinin 2020 yılı ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs pazar günü sona erecek. Osmangazi Belediyesi, vatandaşların vezneye gelmelerine gerek kalmadan ödemelerini yapabilmelerini sağlamak adına e-belediye tahsilat sistemini uygulamaya soktu. Osmangazili vatandaşlar, evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan emlak vergisinin 1. taksitlerini, Osmangazi Belediyesi'nin www.osmangazi.bel.tr internet sitesi üzerinden online olarak günün 24 saati ödeyebilecek. İsteyen vatandaşlar ise ödemelerini hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında Osmangazi Belediyesi'nin merkez bina ile Emek ve Demirtaş Mahallelerinde yer alan hizmet binalarındaki veznelerinden yapabilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı açıklamada "Belediyemizde mesken ve iş yerlerine yönelik emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 2020 yılı 1. taksit ödemeleri devam ediyor. Mükelleflerimiz ödemelerini tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmadan www.osmangazi.bel.tr adresine girip yapabileceği gibi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hafta içi mesai saatlerinde belediyemize gelerek veznelerimizden nakit ya da kredi kartıyla yapabilir. Mükelleflerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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