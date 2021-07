Osmangazi'de can dostlar emin ellerde

Osmangazi Belediyesi, havaların mevsim normallerinin üzerine çıktığı sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını unutmayarak ilçedeki muhtarlıklara su kabı ile mama dağıttı.

Osmangazi Belediyesi, havaların mevsim normallerinin üzerine çıktığı sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını unutmayarak ilçedeki muhtarlıklara su kabı ile mama dağıttı. 136 mahalleye yerleştirilen kaplar sayesinde can dostlar, mağduriyet yaşamıyor.

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için birçok proje geliştiren Osmangazi Belediyesi, ilçe merkezindeki sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini de sürdürüyor. Can dostlara şefkat eli uzatmayı ihmal etmeyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının aşırı sıcaklar nedeniyle mağdur olmamaları adına ilçenin pek çok noktasına otomatik beslenme ile su odakları yerleştiriyor. Bunun yanı sıra ekipler, vatandaşlara verilmek üzere mahalle muhtarlıkları ve hayvanseverlere su kabı dağıtıyor.

'Bir Kap Can Suyu' projesinin can dostlar için oldukça kıymetli olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, "Sokak hayvanlarına karşı sorumluluklarımızı unutmuyor, bakım ve tedavilerini ihmal etmiyoruz. İlçemizin 28 farklı noktasında beslenme, 12 noktasında ise su odağı yer alıyor. Haftalık olarak bu odakların temizlik ve bakımını yapıyoruz. Can dostlarımızı lütfen ihmal etmeyelim. Kapımızın önüne koyduğumuz 'Bir Kap Can Suyu' sıcak yaz günlerinde onların mağduriyetini önleyebilir. Vatandaşlarımız muhtarlarından su kaplarını alabilir" dedi.

Vatandaşların bu konuda ciddi anlamda hassasiyet gösterdiğini belirten muhtarlar ise desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı