Osmangazi'de camilerde ramazan temizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmangazi'de camilerde ramazan temizliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi'de camilerde ramazan temizliği Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Osmangazi'de camilerde ramazan temizliği

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Camilerdeki halılar vakumlu mobil yıkama aracı ile yıkanırken, korona virüs salgınına karşı cami içleri, şadırvanlar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edilerek daha hijyenik hale getiriliyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçe halkının ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları adına Ramazan ayında başlattığı cami temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İlçe genelindeki 355 caminin tamamında yürütülecek olan çalışmalar kapsamında camilerdeki halılar, halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken; pencereler, camlar, kapılar, mihraplar, minberler, kürsüler, ayakkabılıklar, duvarlar ve avizeler büyük bir titizlikle siliniyor. Ayrıca korona virüs salgınına karşı cami içleri, şadırvanları ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından dezenfekte edilerek daha hijyenik hale getiriliyor. Günde ortalama 10 caminin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını yapan ekipler, Ramazan ayının başlamasından bugüne kadar toplam 250 camide çalışma yürüttü.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ile birlikte İvaz Paşa Camii'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Osmangazililerin daha temiz ve hijyenik ortamda ibadet etmeleri için çalıştıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak ülkemizde ilk korona virüs vakasının göründüğü geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana ilçemiz genelindeki 821 kamu binasında 15 günlük periyotlar halinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizdeki ibadethanelerde detaylı bir temizlik çalışması başlattık. Ekiplerimiz, ilçe genelindeki 355 cami, mescid ve cemevinde çalışmalar yürütüyor. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında camilerimiz Ramazan ayında teravih namazına kapalı olsa da vatandaşlarımız diğer vakit namazlarında ibadetlerini temiz bir şekilde yerine getirebilsinler istiyoruz. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayımız mübarek olsun" dedi.

Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun da yürütülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının merkezden en uç noktaya kadar ilçe genelindeki tüm camilerde gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Osmangazi'de camilerde ramazan temizliği
Osmangazi'de camilerde ramazan temizliği
Osmangazi'de camilerde ramazan temizliği
Osmangazi'de camilerde ramazan temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9.Gün sahur menüsü! 21 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan sahur menüsü
9.Gün sahur menüsü! 21 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan sahur menüsü
8.Gün iftar menüsü! 20 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü
8.Gün iftar menüsü! 20 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü
9 yaşındaki çocuğun yanağındaki işaretle ilgili sorusu Nihat Hatipoğlu'nu güldürdü
9 yaşındaki çocuğun yanağındaki işaretle ilgili sorusu Nihat Hatipoğlu'nu güldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Nikos Dendias Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmangazi'de camilerde ramazan temizliği
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:40:19. #1.16#

title