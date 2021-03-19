Osmangazi'de camiler güzelleşiyor
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Osmangazi'de camiler güzelleşiyor

19.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:54
Osmangazi'de camiler güzelleşiyor

Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'nde Hacı Halit Cami için inşa ettiği ek hizmet binasındaki çalışmaları tamamladı.

Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'nde Hacı Halit Cami için inşa ettiği ek hizmet binasındaki çalışmaları tamamladı. Kur'an kursu olarak faaliyet gösterecek olan ek hizmet binası, cami cemaatinin ve mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

Osmangazi Belediyesi, manevi değerlerin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. İlçedeki birçok caminin dış cephe yenilemesi, çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'ndeki Hacı Halit Camii'ne ek hizmet binası inşa etti. Cami cemaatinin talebi doğrultusunda 150 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen ek hizmet binasının içerisinde Kur'an kursu, abdesthane, öğretmen odası, cami dernek odası ve helalar yer alıyor. Yaklaşık 545 bin TL kaynak kullanılarak inşa edilen ek hizmet binası, cami cemaatinin ve mahalle sakinlerinin istifadesine sunuldu. Osmangazi Belediyesi, hizmet binası ile birlikte caminin bahçesinde çevre düzenleme çalışması yürüterek Küplüpınar Mahallesi'ne nefes aldıran bir sosyal alan da kazandırdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, cuma namazı sonrasında AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte Hacı Halit Cami ek hizmet binasını gezdi. İlçedeki camilere ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda birçok hizmet götürdüklerini belirten Başkan Dündar, "Geçtiğimiz sene bir yaz günü yine cuma namazı için geldiğimiz Hacı Halit Cami'nin ek hizmet binasının inşaatını başlatmıştık. Aradan bir yıl geçmeden bu projemizin inşaatını bitirdik. Manevi değerlerinin yanı sıra mahalle halkı için buluşma noktası da olan camilerimize yönelik birçok hizmet gerçekleştiriyoruz. Cami etrafını açarak meydanlar oluşturmak, camilerin dış cephe ve çevre düzenlemelerini yaparak mahallelilerin ortak ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları ortaya koymak bu hizmetlerimizden bazıları. Bugün hizmete açtığımız ek hizmet binasının içerisinde Kur'an Kursu, cami derneği, çay ocağı, abdesthaneler ve tuvaletler yer alacak. Güzel bir bahçe ile mahalleye nefes aldıran bir alan ortaya çıkardık" dedi.

Küplüpınar Mahallesi'ne bugüne kadar birçok hizmette bulunduklarını dile getiren Başkan Dündar, "Geçen yıl Yeşildağ Spor Kulübü için modern bir hizmet binası inşa ettik. Asfalt kaplama ve yama çalışmaları, tretuvar düzenlemeleri ve kamulaştırmalar gibi birçok hizmetimiz oldu. Allah bizlere bu hizmetleri sürdürmeyi nasip etsin. Hacı Halit Camii ek hizmet binası, mahallemiz için hayırlı olsun. Allah burada Kur'an öğrenecek olan çocuklarımıza zihin açıklığı versin" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi'de camiler güzelleşiyor
Osmangazi'de camiler güzelleşiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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