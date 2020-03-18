Osmangazi'de camiler dezenfekte edildi
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Osmangazi'de camiler dezenfekte edildi

Türkiye'de yeni tip korona virüsü vak'asının görülmesinin ardından hijyen çalışmalarını hızlandıran Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camileri temizleyip ilaçlıyor.

18.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:42
Osmangazi'de camiler dezenfekte edildi

Türkiye'de yeni tip korona virüsü vak'asının görülmesinin ardından hijyen çalışmalarını hızlandıran Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camileri temizleyip ilaçlıyor.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanları olan pazar yerleri, parklar ve meydanların ardından şimdi de camilerde gerekli tedbirleri alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk korona virüsü vak'asını açıklamasının ardından tedbiri bir an olsun elden bırakmayan Osmangazi Belediyesi, vatandaşların bir araya geldiği ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında İvaz Paşa Camii ilaçlandı. Caminin halıları belediye ekipleri tarafından yıkandı ve vatandaşların dokunarak hastalık kapabileceği tüm bölümler silinerek temizlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ve İlçe Müftüsü Lütfü İmamoğlu ile birlikte İvaz Paşa Camii'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren bizzat çalışmaların içerisinde yer almaya özen gösteren Başkan Dündar, "Bütün dünyanın başına bela olan korona virüsüne karşı ülkemizde de ciddi tedbirler aldık. Devletimiz tarafından alınan kurallar çerçevesinde şuanda hayatımız yeniden şekillenmiş durumda. Bu virüs, insanlık adına ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Bu virüse karşı en temel mücadele şekli temizlik. Bizler, hem inancımız hem de sahip olduğumuz kültürümüz ile temizliğe önem veren bir toplumuz. İnşallah temizliğimiz sayesinde ülke olarak bu virüsü en az zararla atlatırız. Belediye olarak bu mücadelede elimizden geleni yapıyoruz. İnsanların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, pazar alanları gibi yerleri düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. İlçemizdeki 340 caminin dezenfekte edilmesi için de çalışma yürütüyoruz. Camilerin hem genel temizliğini yapıyoruz, hem de dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. İlk olarak camileri ilaçlıyoruz. Ardından 140 derecelik bir buhar ile dezenfeksiyon yapıyoruz. Son olarak ise 100 derecelik bir su ile halıların temizliğini yaparak, caminin tüm duvar ve pencerelerini siliyoruz. Allah, bizi bu hastalıktan korusun" dedi.

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da, korona virüsü tehdidinin devam ettiğini belirterek, "Devletimizin bu virüsle mücadele konusunda aldığı kararların uygulanması çerçevesinde biz de Osmangazi Belediyemiz ve diğer kamu kurumlarımız ile birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Osmangazi Belediyemiz, camilerin dezenfekte edilmesi için bir çalışma başlattı. Dileğimiz korona virüsü tehdidini en az zarar ile atlatabilmektir. Gerek devletimiz gerekse biz mahalli idareciler gerekli tedbirleri alıyoruz. Ancak asıl önemli olan vatandaşlarımızın alacağı şahsi tedbirler. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi için gerekli her şey yapılıyor. Rabbim inşallah bu virüsü en zararla atlatmamızı sağlar. Virüs tehdidinin olmadığı güzel günlere kavuşmamızı diliyorum" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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