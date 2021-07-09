Osmangazi'de cadde ve sokaklar yenileniyor
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Osmangazi'de cadde ve sokaklar yenileniyor

Osmangazi'de cadde ve sokaklar yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediyesi, planlı ve yaşanabilir bir Osmangazi için bir yandan yeni yollar açıyor, bir yandan da açılan imar yollarında kaldırım düzenlemesi ve parke taşı döşeme çalışmaları yürütüyor.

Osmangazi Belediyesi, planlı ve yaşanabilir bir Osmangazi için bir yandan yeni yollar açıyor, bir yandan da açılan imar yollarında kaldırım düzenlemesi ve parke taşı döşeme çalışmaları yürütüyor.

Modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için planlı yapılaşmaya büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, hemen her mahallede ulaşım alt ve üst yapısına ciddi yatırım yapıyor. Mevcut yollarda yürütülen iyileştirmeler dışında, uygulama planlarındaki imar yollarını açan Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alt yapı çalışmaları tamamlanan Nilüferköy Mahallesi 14'üncü Lale Sokak ve 20'inci Şirin Sokak'ta tretuvar ve parke taşı döşeme çalışması yapıyor.

İlçede yaya ve araç trafiğine yönelik ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Ulaşım yatırımlarımız, bütçemizde de ciddi yer tutuyor. Bir yandan mevcut yollarda zemin ve kaldırımlara yönelik iyileştirme çalışmaları yaparken,diğer taraftan da yeni imar yolları açıyoruz. Nilüferköy, son yıllarda gelişen mahallelerimizden birisi. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bu mahallemizdeki sokaklarda bordür ve trotuar çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, iki sokakta 340 metre bordür, 720 metrekare de parke döşemesi gerçekleştirdi. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sokaklarımız asfaltla kaplanacak" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi'de cadde ve sokaklar yenileniyor
Osmangazi'de cadde ve sokaklar yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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