Osmangazi'de cadde ve sokaklar yenileniyor
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Osmangazi'de cadde ve sokaklar yenileniyor

09.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:41
Osmangazi'de cadde ve sokaklar yenileniyor

Osmangazi Belediyesi, planlı ve yaşanabilir bir Osmangazi için bir yandan yeni yollar açıyor, bir yandan da açılan imar yollarında kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmaları yürütüyor.

Osmangazi Belediyesi, planlı ve yaşanabilir bir Osmangazi için bir yandan yeni yollar açıyor, bir yandan da açılan imar yollarında kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmaları yürütüyor.

Modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için planlı yapılaşmaya büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, başta gelişim bölgeleri olan Demirtaş, Yunuseli, Hamitler ve Güneştepe olmak üzere hemen her mahallede ulaşım alt ve üst yapısına yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Mevcut yollarda yürütülen iyileştirmeler haricinde uygulama planlarındaki imar yollarını açarak ulaşıma ciddi yatırım yapan Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alt yapı çalışmaları tamamlanan Yunuseli Mahallesi 773. Sokak'ta tretuvar ve parke taşı döşeme çalışması yapıyor.

Yaşanan pandemi süreci ve kısıtlamalara rağmen gerekli tedbirleri alarak çalışmaların kesintisiz şekilde sürdüğünü söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2020 yılında yeni imar yolları açtıklarını ve yaklaşık 21 bin metrekare bordür ve tretuvar çalışması yaptıklarını söyledi.

İlçenin tamamında ulaşım meselesini halletmek için yoğun bir mesai yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, "Osmangazi, Bursa'nın en eski yerleşim yerlerine sahip merkez ilçe. Dolayısıyla ulaşım altyapısı konusunda da sıkıntılar mevcut. Bizler, bu sıkıntıları aşmak, yaya ve araç trafiğini rahatlatmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bir yandan yeni imar yolları açarken, diğer yandan da mevcut cadde ve sokaklarda iyileştirmeler yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, alt yapısı tamamlanan Yunuseli Mahallesi 733. Sokak'ta bordür ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede toplam 1000 metrekare parke döşemesi ve 500 metre uzunluğunda trotuvar çalışması yapıldı. Daha güzel bir Osmangazi için hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazi'de cadde ve sokaklar yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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