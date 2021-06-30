Osmangazi'de bisiklet heyecanı başlıyor
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Osmangazi'de bisiklet heyecanı başlıyor

Osmangazi'de bisiklet heyecanı başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Uludağ Bisiklet Tırmanışı, 4 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Uludağ Bisiklet Tırmanışı, 4 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Bisiklet tutkunlarının bir araya geleceği yarış, Çekirge Millet Bahçesi önünden başlayıp Uludağ Sarıalan'da sona erecek.

Bisikleti özendirmek için 'Uludağ Bisiklet Tırmanışı' yarışması düzenleyen Osmangazi Belediyesi, yüzlerce bisiklet tutkununa ev sahipliği yapacak. Bursa Millet Bahçesi ve Sarıalan arasında toplam 31,7 kilometre parkur uzunluğuna sahip olan yarış, kadın ve erkeklerde 18-20 yaş grubundan başlayarak, 60-64 yaş grubuna kadar 10 farklı kategoride düzenlenecek. Pandemi sebebiyle 500 kişi ile sınırlandırılan yarışa katılmak isteyen bisiklet tutkunları, 2 Temmuz Cuma günü saat 23.50'ye kadar www.osmangaziuludagtirmanisi.com sitesinden başvuru yapabilecek. Yarışın gerçekleştirileceği 4 Temmuz Pazar günü 08.30-13.00 saatleri arasında yarış güzergahı trafiğe kapalı olacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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