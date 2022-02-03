Osmangazi'de bir metruk bina daha yıkıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmangazi'de bir metruk bina daha yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Osmangazi'de bir metruk bina daha yıkıldı

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçe Mahallesi Sezer Çıkmazı üzerinde yer alan ve çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçe Mahallesi Sezer Çıkmazı üzerinde yer alan ve çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, metruk halde bulunan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapıları tek tek tespit edip, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkımını gerçekleştiriyor. Vatandaşların huzurunu ön planda tutan Osmangazi Belediyesi, son olarak Gülbahçe Mahallesi Sezer Çıkmazı'nda kaderine terk edilmiş, çevre ve insan sağlığını tehdit eden tek katlı binayı, çevre güvenliğini aldıktan sonra yıktı. Mahalle sakinleri, yıkılmaya yüz tutmuş ve madde bağımlılarının mesken edinmesinden dolayı sosyal riskler içeren binanın yıkılmasından dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - BURSA

Osmangazi'de bir metruk bina daha yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Osmangazi Belediyesi, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title