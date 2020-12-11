Osmangazi'de asfalt mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmangazi'de asfalt mesaisi

11.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:15
Osmangazi'de asfalt mesaisi

Ulaşım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, son olarak Alaşar, Hamitler ve Kükürtlü mahallelerinde bozulan yolları asfaltladı.

Ulaşım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, son olarak Alaşar, Hamitler ve Kükürtlü mahallelerinde bozulan yolları asfaltladı.

Vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için büyük gayret gösteren Osmangazi Belediyesi, ulaşım konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Alaşar Mahallesi 12. Ada Sokak ile Hamitler Mahallesi Bebek ve 2'nci Coşkun Sokak'ta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, daha sonra ise Kükürtlü Mahallesi Mavili Sokak ve park çevresinde asfaltları yamaladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki hem yaya hem de araç trafiğine daha kaliteli bir şekilde hizmet verilmesi sağlandı.

İlçeye yapılan hizmetlerden memnun olan vatandaşlar, istek ve taleplerinin en kısa sürede hayata geçirilmesinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. 136 mahallenin ihtiyacına cevap verdiklerini belirten Başkan Dündar, "Belediye olarak özellikle ulaşım yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Osmangazi'de en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazi'de asfalt mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Osmangazi'de tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
Osmangazi'de tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
Esnafın yasak öncesi yoğun mesaisi
Esnafın yasak öncesi yoğun mesaisi
Melikgazi'de yapılandırma mesaisi
Melikgazi'de yapılandırma mesaisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Donald Trump Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Başak Dizer Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Şenol Güneş Cüneyt Çakır Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmangazi'de asfalt mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:24:02. #1.15#
title