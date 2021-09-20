Osmangazi'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor - Haberler
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Osmangazi'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Osmangazi'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında asfalt kaplama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında asfalt kaplama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Her yıl ilçe genelinde yaptığı asfalt çalışmalarını arttırarak sürdüren Osmangazi Belediyesi, 136 mahallede eskiyen ve bozulan yolları yenilerken, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları da sıcak asfalt ile buluşturuyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son olarak Selamet Mahallesi'nde 25. Ay Sokak'ta kaldırım, trotuar, bisiklet ve yaya yolu ile altyapı çalışmaları tamamlanan yolda yaklaşık 250 sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Ulaşım yatırımlarına önem verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi'nin 136 mahallesinde talep ve ihtiyaçlara göre çalışmaları planlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Başkan Dündar, "Şehrimizdeki ulaşımın daha kaliteli olması için cadde ve sokaklarımızın eskiyen ve bozulan asfaltlarını yeniliyoruz. Mevcut yolları yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni imar yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatacak ciddi ulaşım yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Selamet Mahallemizde de altyapı çalışmaları tamamlanan yolda ekiplerimiz, asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Osmangazi'de bozuk yol kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazi'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Osmangazi'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

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Haber: Osmangazi'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor - Haberler
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