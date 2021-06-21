Osmangazi'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor
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Osmangazi'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Osmangazi'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki yolları sıcak asfaltla kaplayarak yeniliyor.

Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki yolları sıcak asfaltla kaplayarak yeniliyor.

İlçenin 136 mahallesine hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, pandemi sürecinde özellikle bozuk yolların yenilenmesi için seferberlik ilan etti. Sokağa çıkma kısıtlamalarında birçok mahallede asfalt çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Hamitler bölgesinde geçtiğimiz günlerde açılan yeni imar yollarının asfaltlanması için çalışma başlattı. Planlı yapılaşma ile gelişmeye ve büyümeye devam eden Hamitler'de yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında 15 sokak asfaltlanacak. Toplam 3 kilometre uzunluğundaki sokakların asfaltlanması için 7 bin ton asfalt kullanılacak. Çalışmalara ilk olarak 500 metre uzunluğundaki 1. Albayrak Sokak'tan başlayan belediye ekipleri, 600 ton sıcak asfalt dökerek bölge ulaşımına kalite kattı.

Osmangazi Belediyesi olarak ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İlçemizdeki mevcut yollar ile yeni açılan imar yollarının bakım ve onarımı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ulaşım hizmetlerine ciddi bütçe ayırıyoruz. Normal zamanda çok ciddi ulaşım sıkıntısı yaşanacak caddeleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında yeniliyoruz. Bir anlamla kısıtlamaları fırsata çevirdik. İlçemizdeki cadde ve sokakları ihtiyaçlara göre yenilemeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazi'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor
Osmangazi'de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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