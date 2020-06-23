Osmangazi'de 24 saat temizlik
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Osmangazi'de 24 saat temizlik

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece gündüz demeden günün 24 saati cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Osmangazi'de 24 saat temizlik
23.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:25

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece gündüz demeden günün 24 saati cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı topyekün mücadele eden Osmangazi Belediyesi, normalleşme döneminde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöplerin kaldırılmasından molozların toplanmasına, cadde ve sokakların yanı sıra pazar yerlerinin temizliğine kadar ilçenin dört bir yanını titizlikle temizliyor. Günlük rutin çöp toplama çalışmasını yapan ekipler, ayrıca konteynerleri dezenfekte ederek halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırıyor.

Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında son 1 haftada 56 meydan, 14 bin 100 çöp konteyneri, 79 cadde ve sokak ile 425 resmi kurumu dezenfekte etti. Toplam 14 bin 660 noktada çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, virüs son bulana kadar olağanüstü bir gayret sarf edeceklerinin altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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