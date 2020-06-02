Osmangazi'de 22 bin 392 nokta temizlendi Korona virüs ile mücadele kapsamındaki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, son 1 haftada toplam 22 bin 392 noktayı tüm titizlikle dezenfekte etti.

Korona virüs ile mücadele kapsamındaki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, son 1 haftada toplam 22 bin 392 noktayı tüm titizlikle dezenfekte etti.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 13 Mart tarihinden itibaren önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları salgın hastalıktan korumak adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri uygulayan belediye ekipleri, son 1 haftada 120 meydan, 240 cadde ve sokak ile 232 resmi kurumu dezenfekte etti. İlçede bulunan 21 bin 800 konteynerin temizliğini de yapan ekipler, böylece toplam 22 bin 392 noktada ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, ayrıca birçok noktaya el dezenfektanı yerleştirerek vatandaşın kullanımına sundu.

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İlçemizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Son derece verimli ve etkili bir dezenfeksiyon çalışması yürütüyoruz. 24 saat boyunca yoğun mesai harcayan ekiplerimiz, ortak kullanım alanları olan okul, eczane, sağlık ocağı, pazar alanları, kültür merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler ve semt merkezleri gibi noktaları didik didik temizliyor. Bu konuda vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. İnşallah, bu tedbir ve gayretlerimizin karşılığını en kısa zamanda alacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA