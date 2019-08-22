Osmangazi dans tutkunlarını bekliyor

22.08.2019 15:06

Osmangazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Gösteri Topluluğu, bu yıl da geleceğin dansçılarını yetiştirecek. Vatandaşlara hem mesleki eğitim, hem de sosyal aktivite sunmak amacıyla düzenlenen kurs, Eylül ayından itibaren haftanın iki günü Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Uzman eğitmenler eşliğinde halk danslarının tüm inceliklerini öğrenecek kursiyerler, yaptıkları çalışmaları yıl sonunda sahneleyecek. Topluluğun ana kadrosuna seçilmen dansçılar, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli etkinliklere de katılmaya hak kazanacak.

"Halk Dansları Kültürel Değerimizdir"

Türk kültürünün vazgeçilmez öğesi olan halk danslarının geniş kitlelere yayılması gerektiğini vurgulan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Halk Dansları Gösteri Topluluğumuz, kurulduğu günden itibaren birçok önemli organizasyona imza attı. Ülkemize ait 25 farklı oyunu sahneleyen topluluğumuz, bugüne kadar 5 binin üzerinde dansçı ve halk dansları eğitmeni yetiştirdi. Halk dansları bizim kültürel değerimizdir. Bize düşen, bu değeri gelecek nesillere taşımaktır. Bu vesileyle tüm sanatseverleri kursumuza davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler