Osmangazi Camii şadırvanında muslukların çoğu ya kırık, ya da su gelmiyor
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Osmangazi Camii şadırvanında muslukların çoğu ya kırık, ya da su gelmiyor

Osmangazi Camii şadırvanında muslukların çoğu ya kırık, ya da su gelmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Osmangazi Camii bahçesinde cemaatin abdest alması için yapılan şadırvanda bulunun muslukların çoğunlukla bozuk olması vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Bilecik Osmangazi Camii bahçesinde cemaatin abdest alması için yapılan şadırvanda bulunun muslukların çoğunlukla bozuk olması vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesinde Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin adının verildiği caminin bahçesinde bulunan şadırvanın çoğu musluğu ya kırık, ya da su gelmiyor. Bu durum cami cemaati tarafından tepkiyle karşılanırken, vatandaşlar abdest almakta sıra beklediklerini dile getirerek muslukların bir an önce tamir edilmesinin istediler. - BİLECİK

Osmangazi Camii şadırvanında muslukların çoğu ya kırık, ya da su gelmiyor
Osmangazi Camii şadırvanında muslukların çoğu ya kırık, ya da su gelmiyor
Osmangazi Camii şadırvanında muslukların çoğu ya kırık, ya da su gelmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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