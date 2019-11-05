Osmangazi Bursa'nın yeşiline yeşil katıyor

05.11.2019 12:07

Osmangazi Belediyesi, Bursa'da yeşil alanların arttırılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde son 10 yılda 303 yeni park inşa ederek, ilçeye toplam 283 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.



Bursa'nın son yıllarda kaybettiği 'Yeşil' unvanını geri kazandırmak adına seferberlik başlatan Osmangazi Belediyesi, vatandaşların hava alıp dinlenebileceği yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın 2009 yılında göreve gelmesiyle birlikte bu alandaki çalışmalara hız veren Osmangazi Belediyesi, son 10 yılda ilçeye irili ufaklı 303 yeni park kazandırdı. 2009 yılında 591 bin 590 metrekare olan park ve yeşil alan miktarı, 10 yılda 874 bin 943 metrekareye çıktı. İçerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ile yürüme ve dinlenme alanlarının bulunduğu parklar mahallelere nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmelerine imkan sunan sosyal donatı alanları oldu.



Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de parkların temizlik ve bakımını aksatmadan yürütüyor. Sıcak havalarda yeşil alanların sulama hizmetleri arttırılırken, ağaçların bakımları da titizlikle yapılıyor. Saha kontrol amirleri vasıtasıyla park ve yeşil alanları 24 saat gözetim altında tutan belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen konuyla ilgili şikayetleri de yakından takip ediyor.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın yeşiline yeşil katmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Sıkışık yapılaşma içerisinde nefes alan planlı bir Osmangazi oluşturmak için çalışıyoruz. 10 yılda 303 yeni park kazandırdık. 2009 yılında 591 bin 590 metrekare olan park ve yeşil alan miktarını 10 yılda 874 bin 943 metrekareye çıkarttık. Bu yıl farklı mahallelerimizde şu ana kadar 15 parkımızı tamamladık, 10 parkımızın da çalışmaları devam ediyor. Sosyal alanı ve yeşili bol bir Osmangazi için çalışıyoruz. İnşallah ilçemize nefes aldıran, hemşehrilerimize sosyal alan oluşturan meydan, park ve yeşil alan projelerimize bundan sonra da devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA