Osmangazi Belediyesinin "Şehitleri Anma" Programı

Osmangazi Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla düzenlenen "Şehitleri Anma" programına şehit ve gazi yakınları katıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soğanlı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Şehitleri Anma" programında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar şehit ve gazilerin bu vatan uğruna yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimelerin yetmeyeceğini söyledi.

Şehitlerin Türk istikbalinin, bu topraklardaki şanlı tarihin ölümsüz sembolleri olduğunu aktaran Dündar, "Bizim tarihimiz, şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarının tarihidir. Kurtuluş Savaşı'nın her bir cephesi, şehit ve gazilerimizin hikayeleriyle bezeli. Bu durum bin yıl önce, yüz yıl önce nasılsa, bugün de öyle. Bugün de askerimiz, polisimiz tam bir seferberlik ruhuyla doğu, güneydoğu ve Afrin'de terör örgütüne ve terör örgütlerinin ipini elinde tutan tüm şer odaklarına karşı büyük bir kahramanlık destanı yazıyor. Sizlerin evlatları, eşleri, yakınları ülkemizin yeni istiklal ve istikbal mücadelesini adım adım zafere taşıyor." dedi.



Kahraman Türk ordusunun Afrin'de adım adım zafere doğru ilerlediğini ifade eden Dündar, "Ordumuz, teröristleri temizleyerek ilerliyor. Hiçbir sivile zarar vermeden gidiyor. Başkaları olsaydı, asker veya sivil demeden bombalarla yakıp yıkıp geçerlerdi. Bizim askerimiz Afrin'i kuşatırken, sivillerin çıkması için bir koridor bıraktı. Bunu, kendini çağdaş gören, medeni gören hiçbir devletin ordusu bunu yapamaz. Bunu yapmak için mertlik, yürek ve cesaret gerekir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatan uğruna canını feda eden bütün şehitler için dua edildi.

Duygusal anların yaşandığı programda şehit çocukları şiir da okudu.

Dündar ve davetli protokol, tek tek masaları gezerek, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.



Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aşkın Bozkurt ile çok sayıda davetli katıldı.