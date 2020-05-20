Osmangazi Belediyesi yasağı fırsata çevirdi
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Osmangazi Belediyesi yasağı fırsata çevirdi

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında geride bıraktığımız 4 gün için uygulanan sokağa çıkma yasağında yolların boş kalmasını fırsata çeviren Osmangazi Belediyesi, Emek Turgut Özal Caddesi'ni asfaltlayarak yeniledi.

Osmangazi Belediyesi yasağı fırsata çevirdi
20.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:23

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında geride bıraktığımız 4 gün için uygulanan sokağa çıkma yasağında yolların boş kalmasını fırsata çeviren Osmangazi Belediyesi, Emek Turgut Özal Caddesi'ni asfaltlayarak yeniledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı yürütülen mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Osmangazi'nin cadde ve sokaklarını bomboş bıraktı. Cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen Osmangazi Belediyesi ise asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma yasağında Yunuseli Mahallesi'ndeki Akyıldız Caddesi'ni başta sona kadar asfaltlayan belediye ekipleri, bu hafta uygulanan 4 günlük yasakta ise Emek Turgut Özal Caddesi'nde asfaltlama çalışması yaptı. Trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğu cadde, asfaltlamadan önce ilk olarak freze makinesi ile kazındı. Yolun bozulmasına neden olan kısımlardaki zemin kaldırılarak temel malzeme ile güçlendirildi. Yaklaşık 1400 metre uzunluğundaki cadde daha sonra 1800 ton pmt ve 3 bin 600 ton sıcak karışım asfalt kullanılarak yenilendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Turgut Özal Caddesi üzerinde yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Dündar, uygulanan sokağa çıkma yasakları kapsamında asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. İlçedeki cadde ve sokakları bir yandan ilaçlayıp dezenfekte ederken, bir yandan da asfaltlayarak yenilediklerini dile getiren Başkan Dündar, "Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerden bir tanesi de hafta sonları için sokağa çıkma yasağının uygulanması oldu. Osmangazi Belediyesi olarak sokağa çıkma yasaklarını fırsata çevirdik. Normal günlerde araç trafiğinin yoğun olması dolayısıyla iş yapmanın çok zor olduğu noktalarda, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinde kalması ile birlikte cadde ve sokakların boşalması, bizim için uygun bir çalışma ortamı oluşturuyor. Emek Turgut Özal Caddesi de bu noktalardan bir tanesi. Geride bıraktığımız 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince bu caddede asfaltlama çalışması yürüttük. Burası Emek ile Geçit Mahallelerini birbirine bağlaması açısından önem taşıyor. Bu caddeyi asfaltlayıp, yenileyerek daha güzel hale getiriyoruz. Emek halkı adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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