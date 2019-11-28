Osmangazi Belediyesi Vezneleri Hafta Sonu Açık

28.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:16

Vergi ödemeleri için Osmangazi Belediyesi merkez binanın yanı sıra Emek ve Demirtaş'taki vezneler, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Nilüfer Köylü Pazarı'ndaki vezne de 30 Kasım Cumartesi günü 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Osmangazi Belediyesi, bu uygulama ile hafta içi mesai saatlerinde çalışan ve ödeme yapamayan vatandaşların mağduriyetini ve son günlerde yaşanacak yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler