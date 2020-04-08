Osmangazi Belediyesi'nden pazar yerlerine el dezenfektanı
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Osmangazi Belediyesi'nden pazar yerlerine el dezenfektanı

Osmangazi Belediyesi'nden pazar yerlerine el dezenfektanı Osmangazi Belediyesi, korona virüs tedbirlerine yönelik başlatılan hijyen çalışmaları kapsamında ilçedeki pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatı koydu.

08.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:20
Osmangazi Belediyesi'nden pazar yerlerine el dezenfektanı

Osmangazi Belediyesi'nden pazar yerlerine el dezenfektanı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, korona virüs tedbirlerine yönelik başlatılan hijyen çalışmaları kapsamında ilçedeki pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatı koydu. Osmangazi Belediyesi'nin bu uygulaması hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını memnun etti.

Osmangazi Belediyesi, korona virüs riskine karşı ilçe genelinde başlattığı hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüse karşı yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde ibadethane, pazar alanları, okul, çocuk parkları, meydanlar başta olmak üzere vatandaşların tüm ortak kullanım alanları düzenli olarak Osmangazi Belediyesi tarafından dezenfekte ediliyor. Belediye ekipleri, halkın kişisel hijyenini sağlamak için de pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatı koydu. Pazara gelen vatandaşlar, alışveriş öncesi ve sonrasında ellerini dezenfekte ederek, virüse karşı kendini koruyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan bu uygulama vatandaşların yanı sıra pazarcı esnafını da oldukça memnun etti. Her alışveriş anında paraya temas ettiklerini belirten vatandaşlar, "Uzmanlar virüsün en çok temas yoluyla bulaştığını söylüyorlar. Teması azaltmak adına market alışverişlerinde temassız kredi kartı kullanıyoruz. Ancak pazardaki alışverişimizi nakit para yapmak durumundayız. Bizim esnafa verdiğimiz ya da esnaftan aldığımız paraya kaç kişinin dokunduğu belli değil. Hasta biri eğer paraya dokunduysa bizim de hasta olmamız içten bile değil. O yüzden bu el dezenfektanları sağlığımızı korumak adına çok önemli. Hem pazara girişte hem de çıkışta ellerimizi bu dezenfektanlar ile hijyenik hale getiriyoruz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ilçedeki tüm pazar yerlerine el dezenfektanı aparatı koyduklarını ifade ederek, "Halkımızın pazar yerine giriş ve çıkışında ellerini temizlemesini sağlıyoruz. Bilindiği gibi virüs temas yoluyla da geçiyor. Pazar yerinde de el teması oldukça fazla. Bu nedenle halkımızın ellerini titiz bir şekilde dezenfekte etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nden pazar yerlerine el dezenfektanı

Kaynak: İHA

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Osmangazi Belediyesi'nden pazar yerlerine el dezenfektanı
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