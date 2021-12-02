Osmangazi Belediyesi'nden asfalt mesaisi

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Ulaşım yatırımlarına büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, zemin dolgu ve kaldırım çalışmaları tamamlanan Çekirge Mahallesi 1. Kanal Caddesi'ni baştan sona sıcak asfaltla kaplayarak yeniledi.

İlçede araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için ulaşım yatırımlarına ciddi bütçe ayıran Osmangazi Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım, yenileme gibi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir yandan Bursa'nın trafik meselesine çözüm üretmek için alternatif yol açma çalışmaları sürerken, diğer yandan bozulan cadde ve sokaklarda yollar yenileniyor. Bursa'nın trafik yoğunluğu yaşanan caddelerinden olan Çekirge Mahallesi 1. Kanal Caddesi de yol genişletme, zemin dolgu ve kaldırım çalışmalarının ardından sıcak asfalt ile kaplandı.

"Daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi" için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış mevsimi olmasına rağmen, hava şartlarının uygun olmasını fırsat bilerek yollardaki yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Osmangazi'de ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için ciddi bir bütçe ve mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Çekirge Mahallesi 1. Kanal Caddesi, Bursa'nın trafik yoğunluğu fazla olan güzergahlardan birisi. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki caddenin zeminde yaşanan bozulmalar, vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatıyordu. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalarla, caddenin tamamında yaya kaldırımları yapıldı. Yolun zeminine 600 ton dolgu malzemesi serildi. Çekirge Mahallesi 1'inci Kanal Cadde, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından arkadaşlarımızın, gece gündüz demeden gerçekleştirdikleri yoğun mesai sonrası sıcak asfalt ile kaplanarak yenilendi. Daha rahat ve ulaşılabilir bir Osmangazi için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, bundan sonra da aynı titizlik ve kararlılıkta devam edecek" diye konuştu. - BURSA