Osmangazi Belediyesi Bayramda Kesintisiz Hizmette

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların bayram tatilini huzur içerisinde için bin 189 personelle kesintisiz bir şekilde hizmet verecek.

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince belediyecilik hizmetlerinin aksamaması adına hazırlıklarını günler öncesinden tamamladı. Vatandaşların ihtiyaçlarına ve olası şikayetlerine cevap verebilmek için Osmangazi Belediyesi ekipleri 24 saat nöbetleşe görev yapacak. Zabıta, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlükleri, bayram süresince vatandaşlara hizmet verecek.

Osmangazi'de çevre kirliliği ve kötü görüntülerin yaşanmadığı bir Kurban Bayramı geçirmek için, gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Arefe gününden başlayarak 5 müdürlüğümüz toplam bin 189 personelle çalışacak. Bayram tatili boyunca vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da almış olduğumuz tedbirler sayesinde vatandaşlarımız hiçbir kötü görüntü ve çevre kirliliği yaşamadan Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde geçirecekler. Belirlediğimiz kesim alanlarında çöp konteynırları ve su tankerleri olacak. Vatandaşlarımız, kurbanını kesip temizledikten sonra, kurban atıklarını bu çöp konteynırlarına atacaklar ve böylelikle çevre kirletilmemiş olacak" dedi.

Vatandaşlar, her türlü sorun ve ihtiyaçları için 444 16 01 ve 270 70 00 No'lu Çağrı Merkezi'ni arayabilecekler. - BURSA