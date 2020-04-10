Osmangazi Belediyesi arazözü dezenfekte aracına dönüştürdü
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Osmangazi Belediyesi, Güncel

Osmangazi Belediyesi arazözü dezenfekte aracına dönüştürdü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele çalışmaları kapsamında arazöz satın alan Osmangazi Belediyesi, özel bir aparatla arazözü dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapabilir hale dönüştürdü.

10.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:52
Osmangazi Belediyesi arazözü dezenfekte aracına dönüştürdü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele çalışmaları kapsamında arazöz satın alan Osmangazi Belediyesi, özel bir aparatla arazözü dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapabilir hale dönüştürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce koronavirüsün yayılmasına engel olmak, vatandaşları hastalıktan korumak ve virüsün etkilerini en aza indirmek amacıyla mücadele ediliyor.

Ekiplerin özverili çalışmasının yanı sıra belediyenin imkanlarının da virüsle mücadelede etkin şekilde kullanıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

" Bu kapsamda, belediye bünyesine yeni alınan bir arazöz, özel bir firmanın ürettiği dezenfeksiyon ve sterilizasyon aparatı ile dezenfekte aracına dönüştürüldü. Arazözün deposundan alınan dezenfektanlı su, özel ekipman sayesinde sis haline getirilerek, fanlar vasıtasıyla en az 30 metreye kadar püskürtülüyor. Rüzgarın da etkisiyle dış alandaki tüm yüzeyler ile temas eden su, nesnelerin dezenfeksiyonunu sağlıyor."

Kaynak: AA

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