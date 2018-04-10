Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: "Kızıl Elmanın İlk Adımı Osmangazi'de Atıldı"

Osmangazi Belediyesi'nin 2017 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Osmangazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Ebrar Gülhan başkanlığında gerçekleştirilen meclis ikinci oturumunda 2017 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Grup sözcülerinin faaliyet raporu hakkında görüş bildirmesinin ardından söz alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapılan çalışmalarla ilgili olarak meclis üyelerine bilgiler verdi.

"Dev Yatırımlarla Güçlü Osmangazi, Güçlü Türkiye"

Osmangazi Belediyesi olarak sadece belediyecilik faaliyetlerinde bulunmadıklarını, Osmanlı'nın kurulduğu topraklardan bütün dünyaya mesaj verdiklerine dikkat çekti. Dündar, "Sadece Fetih Şenlikleri'ne bakarsanız, tüm Türk dünyasının burada buluştuğunu görürsün. İçinde bulunduğumuz Nisan ayında Kızıl Elma'nın ilk adımını attık. Fetih yürüyüşümüzde 1326'daki diriliş ruhu öne çıktı. Kazakistan, Özbekistan, Doğu Türkistan, Afganistan ve Balkanlar'dan gelen kardeşlerimiz, bayrağımızı yeniden göğe çekmek için yola çıkıyorsa, bu Osman Gazi atamızın yola çıktığı ruhun aynısıdır. Atasından aldığı mirası geleceğe aktaran bu anlayışı, Allah'ın izniyle bizler sürdüreceğiz. Bu millet, tarihindeki misyonuyla ayağa kalktı elhamdülillah. 'Dev yatırımlarla güçlü Osmangazi, güçlü Türkiye' diyoruz. Burada yapılan yatırımın sadece Osmangazi'ye değil, Bursa'ya, Türkiye'ye ve gönül coğrafyamıza hitap ettiği bir ilçede görev yapıyoruz. Bunun farkına varın, uyanın artık. Biz günlük siyaset yapmıyoruz, her anlamda insanımıza ve milletimize hizmet ediyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak Türkiye'ye örnek olan devasa yatırımları hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Dündar, "Yıllık bütçemizden en fazla payı yatırım giderleri alıyor. 2009-2018 yılları arasında 33 bin daireye oturma ruhsatı verildi. Sadece Hamitler'de 140 bin kişinin yaşayacağı bir şehir inşa ettik. 16 bin kişilik Demirtaş'ta nüfus 85 bin oldu. Bu şehirleşmenin tamamı planlı ve depreme dayanıklı. Bu süre içerisinde 500 milyon TL kamulaştırmaya para harcadık. Mahalle aralarında meydanlar açıp, parklar yaparak insanımızın nefes almasını sağladık. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde büyük bir vizyona imza attık. Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşümde istediği zemin artı 5 sisteminin Türkiye'de uygulandığı tek projedir. Büyükşehirlerde bu çok kolay bir iş değil. Çünkü, arsa yok. Biz çözdük ve modern bir şehir ortaya çıktı. Bursa'da 70 metrelik cadde nerede var? Biz bunu Soğanlı'da uyguladık. Sokaklar 40 metre. Bu bir vizyondur. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Türkiye'ye değer katacak bir eser. Şehrimizin turizmine ve ticari hayatına büyük katkı sağlayacak. Bursa'da Osmanlı dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarına ait eserleri ayağa kaldırdığımız gibi yerin altındakileri de gün yüzüne çıkarıyoruz" diye konuştu.

Osmangazi'nin 856 bin 777 kişilik nüfusuyla tarihi Bursa'yı kapsayan ve 56 vilayetten büyük bir ilçe olduğunun altını çizen Dündar, "Dolayısıyla hizmetlerimizi bilerek ve planlayarak yapıyoruz. Yıllık faaliyetlerimizi, stratejik plan çerçevesinde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi'nin 2017 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edilerek meclisten geçti. - BURSA