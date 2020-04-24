Osmangazi Belediye Başkanı Dündar İMSİAD’ın konuğu oldu
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) online yönetim kurulu toplantısına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı'nın inşaatından Kükürtlü'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına varıncaya kadar birçok soruya yanıt verdi.
24.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:20
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) online yönetim kurulu toplantısına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı'nın inşaatından Kükürtlü'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına varıncaya kadar birçok soruya yanıt verdi.
Kaynak: Dunya.com