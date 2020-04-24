Osmangazi Belediye Başkanı Dündar İMSİAD’ın konuğu oldu İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) online yönetim kurulu toplantısına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı'nın inşaatından Kükürtlü'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına varıncaya kadar birçok soruya yanıt verdi.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) online yönetim kurulu toplantısına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı'nın inşaatından Kükürtlü'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına varıncaya kadar birçok soruya yanıt verdi. Kaynak: Dunya.com