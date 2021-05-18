Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor

Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Osmangazi Atletizm Salonu, açılış için gün sayıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Osmangazi Atletizm Salonu, açılış için gün sayıyor. Dinamik yapısı, 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin en büyük kapalı atletizm salonunda pistlerin kauçuk kaplama çalışmalarında sona gelindi.

Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine uluslararası standartlarda inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu'nda sona gelindi. Koşu pisti ve ısınma alanları dışında sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama gibi atletizm sporunun pek çok branşında müsabakaların yapılacağı salon, tribünlerin altında da farklı branşlarda spor aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği, antrenmanların yapılabileceği salonlara da sahip. 120 metrelik pistin zemininde dolgu kauçuk kaplama çalışmaları tamamlandı. 6 koşu ve 4 ısınma kulvarının yer alacağı Osmangazi Atletizm Salonu'nda 830 seyirci kapasitesine sahip bir de tribün bulunuyor.

Açılış için gün sayıyor

Düzenlenecek turnuvalarla Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyuracak dev tesiste incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Osmangazi Atletizm Salonu projesini Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Salonumuzun fiziki yapısı tamamlandı. Pist kısmı daha teknik bir konu olduğu için, bu kısmındaki çalışmalar Gençlik ve Spor Bakanlığımız yapıyor. Ahşap döşeme çalışmalarının ardından zeminde birinci kat özel kauçuk kaplama çalışmaları bitti. Ardından, renklendirilmiş kauçuk ile kaplanarak salonumuzun zemin kaplama işleri de tamamlanacak ve tesis yarışmalara hazır hale getirilmiş olacak. İnşallah kısa süre içerisinde de Türk gençliğinin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

"Gençler, başarılarıyla hizmeti taçlandıracak"

Osmangazi Atletizm Salonu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletileceğini belirten Başkan Dündar; "Bizler, geleceğimizin teminatı gençlerimize her türlü imkanları sunuyoruz. İnşallah, gençlerimiz de elde edecekleri başarılarıyla bu hizmetlerimizi taçlandırmış olacak" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor
Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Muharrem İnce Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu
Magazin Deniz Seki Pınar Altuğ Engin Akyürek Nur Fettahoğlu
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmangazi atletizm salonu açılış için gün sayıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 16:01:40. #1.13#

title