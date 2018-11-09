Osmangazi Aileye Sahip Çıkıyor

Osmangazi Belediyesi'nin toplumun temel taşı aileyi korumak için kurduğu 'Aile Rehberlik Merkezi' vatandaşlardan ilgi görüyor. Randevu sistemi ile çalışan merkez, bugüne kadar 3 branşta binlerce kişiye hizmet verdi.

Kazandırdığı sosyal sorumluluk projeleriyle ilklere imza atan Osmangazi Belediyesi, Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi ile vatandaşlara psikolojik destek sağlamaya devam ediyor. Açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören Bursa'nın ilk Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi, Bireysel Psikolojik Destek, Aile Danışmanlığı ve Çift Danışmanlığı gibi konularda vatandaşların yanında oluyor. Başvurular doğrultusunda vatandaşlarla yüz yüze olduğu gibi telefonla da görüşülerek danışmanlık hizmeti veriliyor.

Her yaş grubundan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği merkeze, ağırlıklı olarak kadınların başvurduğu görülüyor. Şiddete uğrayan kadınların yanı sıra aile içi düzeni sağlamak ve çocuk gelişimi konusunda bilgi almak isteyen kadınlar da Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi'nden faydalanıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Toplumumuzun temel taşı olan aile kurumunu yaşatmak, sağlıklı ve geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek için oluşturulan Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi, sosyal belediyecilik alanında Bursa'da bir ilk. Mutlu ve huzurlu bir Osmangazi için çalışıyoruz. İnsanlar bir arada olsun, sevincini, kederini paylaşsın, diyaloglarını geliştirsin istiyoruz. Belediye olarak vatandaşın derdine uzman kişilerce derman olmak, aileye sahip çıkmak için çalışıyoruz. Bu merkezimizde sağlıklı fertlerle güvenli bir gelecek inşa etmek için hizmet veriyoruz" dedi. - BURSA