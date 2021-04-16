İhtiyaç sahibi çiftçilere Ramazan paketi

Osmaneli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi çiftçilere yönelik olarak hazırlanan gıda kolileri, dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Osmaneli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi çiftçilere yönelik olarak hazırlanan gıda kolileri, dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Osmaneli Ziraat Odası Başkanlığı, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi çiftçilerin sofralarını şenlendirmek ve onlara yardım eli uzatmak için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi çiftçilerin yüzleri bir nebze de olsa güldürmek amacıyla hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere muhtarlara teslim ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı