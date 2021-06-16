Osmaneli yamaç paraşütünde önemli merkez olacak
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Osmaneli yamaç paraşütünde önemli merkez olacak

Osmaneli yamaç paraşütünde önemli merkez olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Ayı Kaya Yamaç Paraşütü Tesisleri ve Hisarcık Köyü'ne yapılması planlanan Paraşütü ve Kamp Merkeziyle ilçe yamaç paraşütünde önemli merkez olma yoluna girdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Ayı Kaya Yamaç Paraşütü Tesisleri ve Hisarcık Köyü'ne yapılması planlanan Paraşütü ve Kamp Merkeziyle ilçe yamaç paraşütünde önemli merkez olma yoluna girdi.

400 rakımlı 'Ayı Kaya' mevkiinde bulunan tesislerden sezonun ilk uçuşu gerçekleştirilirken, ilçeye bağlı Hisarcık Köyü'ndeki 20 bin metrekarelik alana kurulması düşünülen Paraşütü ve Kamp Merkezi için adımlar atıldı.

Konuyla ilgili Yamaç Paraşütü Milli Takım Antrenörü Semih Sayır ve 1308 Osmaneli Belediye Spor Yamaç Paraşütü Şubesi Başkanı Osman Kıvrak, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti. Ziyaret sonunda bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Ayı Kaya Yamaç Paraşütü Tesislerimiz şuan da uçuşlar başladı. Bu tesisimizin ilerlemesi için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar dan gerekli destek sağlanacak. Osmaneli yamaç paraşütünde pandemi tedbirleri bittiğinde önce ulusal, sonrası içinde uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapacak" dedi. - BİLECİK

Osmaneli yamaç paraşütünde önemli merkez olacak
Osmaneli yamaç paraşütünde önemli merkez olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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