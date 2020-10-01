Osmaneli ürettiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde bir çok projenin hayata geçtiğini anlatarak, " Bilecik İşkur Müdürlüğümüzle tüm kurumlarla olduğu gibi birlikte bir çok projede işbirliği yapıyoruz.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde bir çok projenin hayata geçtiğini anlatarak, " Bilecik İşkur Müdürlüğümüzle tüm kurumlarla olduğu gibi birlikte bir çok projede işbirliği yapıyoruz. Projeleri hayata geçirmede işbirliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik İŞKUR Müdürü Ayhan Tozan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "İlçemizde parklarımız, konak restorasyonlarımız, ağaç dikimleri, çevre ve peyzaj düzenlemeleri, korona virüsle mücadele, Sürekli Eğitim Merkezimiz, Tarihi Lefke Çarşı İş Geliştirme Merkezimiz, Kadın Girişimciler Kooperatifi faaliyetleri ve son olarak ta Fide Yetiştirme Projemizde güzel çalışmaları hayata geçirmede işbirliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Belediyemiz şirketi ile İŞKUR Müdürlüğümüz arasında yürütmekte olduğumuz İşbaşı Eğitim Programları devam ederken, yeni eğitim ve iş başı eğitim programları konusunda değerli müdürümüz Ayhan Tozan ile bilgi alışverişinde bulundu. Yeni yapacağımız parklar ve restorasyonlar konusunda da yapabileceğimiz ortak çalışmaları değerlendirdik. İlçemize katkıları ve projelerimize destekleri için İŞKUR Müdürümüz Ayhan Tozan'a teşekkür ederek,çalışmalarımız her gün gelişerek devam ediyor. Osmaneli Belediyesi İŞKUR noktamız ve personel yerleştirme ofisimiz örnek çalışmalarına devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı