Osmaneli turizmi yerli ve yabancı turistlerle canlanıyor

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde turizm, gelen yerli yabancı turistlerle canlanıyor.

Osmaneli Belediyesi tarafından ilçeye 2014 yılından bu yana turizmin önem kazanması için restorasyonlar, parklar, alt yapı, spor tesisleri, oteller, restoranlar, eğitim gibi bir çok alanda sürekli yatırımlar yapıldı. İlçe özellikle hafta sonları Prof Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi başta olmak üzere yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Kadın Girişimciler Kooperatifi ürettiği yöresel ürünler başta olmak üzere tarihi konakları, tarihi camiler ve kilise yerli yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. İlçedeki oteller yüzde 100 doluluk oranına çok yakın hizmet verirken, gastronomi turizmi sürekli gelişiyor. Yöresel ürünler sayısı her gecen gün artan ilçede hedeflenen turizm potansiyeline ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor. - BİLECİK