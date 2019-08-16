Osmaneli turizmde dünya markası olma yolunda ilerliyor

16.08.2019 12:15

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi konaklar turizmde yükselen dünya mirası oldu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin 18 adet medeniyete ev sahipliğini yaptığını ve o medeniyetlerden birçok tarihi eser ve değere sahip olduğunu söyledi. Şahin, "Bu tarihi varlıklardan Osmaneli Konakları Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğundan bizlere miras kalan en güzel değerlerdir. Osmaneli Belediyesi bu konaklara büyük önem vermekte ve restorasyon çalışmaları ile tarihi ayağa kaldırmaktadır. Turizmde her gün öne çıkan Osmaneli Sokak Sağlıklaştırmaları ve restorasyon çalışmaları ile birçok konağı tekrar turizme kazandırmıştır. Osmaneli 2020 yılında artıklık konaklarda gelen turistleri ağırlayan, kaybolmakta olan sanatları tekrar ayağa kaldıran, Osmanlı mutfağı ile sunum yapan çok şirin bir turizm merkezi oluyor. Osmaneli konakları sadece ilçemizin, ilimizin değil Türkiye ve Dünya mirası değerlerdir. Osmaneli olarak turizmde dünya markası olma yolunda hızla ilerliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA