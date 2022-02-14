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Osmaneli sanayisi gün geçtikçe büyüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaneli sanayisi gün geçtikçe büyüyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyete giren bir kimyasal madde üreten tesisin açılışını yaptı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyete giren bir kimyasal madde üreten tesisin açılışını yaptı.

Başkan Şahin, Keremali Sanayi Parselleri Bölgesinde inşaat çalışmalarını tamamlayan ve arıtma tesislerinin ihtiyaç duyduğu demi klorür ve klor malzemelerinin üretimini sağlayacak tesisi ziyaret ederek, açılışını gerçekleştirdik. İlgililerden şirketin çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Şahin, şirket yöneticilerine ilçeye yatırım yapmaları nedeniyle teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Münür Şahin, Osmaneli, Kimyasal, İnşaat, Yerel, Haberler

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