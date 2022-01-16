Osmaneli pazar gününe karla uyandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaneli pazar gününe karla uyandı

Osmaneli pazar gününe karla uyandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Osmaneli ilçesinde yaşayan vatandaşlar haftanın son gününe beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışının etkisiyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, eşsiz manzaraların tadını çıkaran vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi. Çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşanlar, uzun süredir beklenen kar manzarasını ölümsüzleştirdi. Öte yandan, yağışın yüksek kesimlerde akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren Osmaneli Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda biriken kar ve buzları temizlemeye başladı. - BİLECİK

Osmaneli pazar gününe karla uyandı

Osmaneli pazar gününe karla uyandı

Osmaneli pazar gününe karla uyandı

Osmaneli pazar gününe karla uyandı

Osmaneli pazar gününe karla uyandı

Osmaneli pazar gününe karla uyandı

Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

title