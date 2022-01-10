Osmaneli'nin turizm potansiyeli masaya yatırıldı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul ile yaptığı görüşme sonrası, "İlçenin turizm potansiyelinin tanıtımı konusunda değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Osmaneli Belediyesi arasında gerçekleştirilen birçok proje başarılı bir şekilde yürütülüyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile bir araya gelen BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Osmaneli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş devam eden projelerde gelinen son durumu değerlendirdiler.

Değerlendirme sonrası toplantı hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Geçtiğimiz günlerde Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu'nun ziyareti sırasında gündeme gelen sempozyum ile ilçenin turizm potansiyelinin tanıtımı konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhami Yurdakul hocamızla Mayıs ayında 30-40 öğretim görevlisinin katılacağı 'Osmaneli (Lefke)' konulu iki günlük sempozyumun yapılması konusunda karar aldık" ifadelerine yer verdi.

Başkan Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul'a ziyaretleri için teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

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