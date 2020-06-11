Osmaneli'nin kanatlı tavuk üretimindeki yükselişi sürüyor
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Osmaneli'nin kanatlı tavuk üretimindeki yükselişi sürüyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerindeki 27 köyle tarımda ve hayvancılıkta büyük gelişim yaşadıklarını söyleyerek, "2019 yılında kanatlı hayvan sayımız büyük artış göstererek, 3 milyon 150 bin adete yükselmiştir.

Osmaneli'nin kanatlı tavuk üretimindeki yükselişi sürüyor
11.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:26

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerindeki 27 köyle tarımda ve hayvancılıkta büyük gelişim yaşadıklarını söyleyerek, "2019 yılında kanatlı hayvan sayımız büyük artış göstererek, 3 milyon 150 bin adete yükselmiştir. Özellikle kanatlı hayvancılıkta Osmaneli, Bilecik ilinin yüzde70'lik kısmını oluşturmaktadır" dedi.

Başkan Şahin, Osmaneli'ni, 27 köyüyle 5 bin 551 yaşayan kişisiyle Bilecik'in en fazla köy nüfusuna sahip ve tarımda en çok nüfusun faaliyet gösterdiği verimli topraklara sahip ilçe olarak tanımladı. Sakarya Nehrinin ilçenin içerisinden geçtiği ilçede yüzde 70'in üzerinde sulanabilir tarım arazisi olduğunu anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Göynüksuyu, Karasu, Göksu nehirlerinin ilçe sınırları Sakarya Nehrine birleştiği sulanabilir arazisinin yüzde 70'in üzerinde olduğu iklim olarak ta Bilecik ilinin Antalya'sı olarak görülen tarımın önde olduğu güzel bir ilçe. Hayvancılıkta Osmaneli'nde önceki yıllara göre büyük yükseliş var. 2015 de 3 bin 500 adet büyükbaş hayvan varken 2019 yılında 6 bin adete çıkmış. Küçükbaş hayvan sayısı 2015 yılında 14 bin 792 iken 2019 yılında 17 bin 500 adete çıkmış. Kanatlı hayvan sayısı 2015 yılında 1 milyon 25 bin 440 adet iken, 2019 yılında ise büyük bir artış göstererek 3 milyon 150 bin adete yükselmiştir. Özellikle kanatlı hayvancılıkta Osmaneli, Bilecik ilinin yüzde 70'lik kısmını oluşturmaktadır. Osmaneli'nde kanatlı hayvan işletmesi 45 adettir. Görüldüğü gibi Osmaneli son yıllarda hayvancılıkta büyük ilerleme kaydetmiştir. Bu yükselişin artarak devam edeceği beklenmektedir."

"Toptancı halimiz vasıtasıyla pazara girmesi ürün fiyatlarına olumlu etki yapmıştır"

Başkan Şahin açıklamasında, kırsal kalkınma destekleri, hibeler, genç çiftçi uygulamasıyla köy kadınlarını destekleyici ilçelerinde hemen hemen her köyünde geniş meraların bulunduğunu anlatarak, "Hayvan yemi için arazinin elverişli olması gibi faktörler ilçemizde hayvancılık alanında büyük bir gelişmeyi sağlamıştır. Osmaneli'nde belediyemizin Toptancı Hali sonrası özellikle ürün çeşitliliğinde büyük artış olmuştur. Taze fasulye, biber, tahıl, kavun, ceviz gibi benzeri ürünlerin ilçemizde fazlaca ekilmeye başladığı ve ürün çeşitliliğinin artmakta olduğu görülmektedir. Karpuz, domates, zeytin, şeftali, ayva, ıspanak, Trabzon hurması, kiraz, erik gibi ürünler ise yine ilk sıralardaki yerlerini korumuştur. İlçemizde ürün çeşidinin çokluğu alıcıların toptancı halimiz vasıtasıyla pazara girmesi ürün fiyatlarına olumlu etki yapmıştır" dedi.

"Mezbaha, Toptancı Hali, Yöresel Ürün Üretim Tesislerimiz ile çiftçilerimize büyük destekler sağlıyoruz"

Başkan Şahin, son olarak, Osmaneli Belediyesi kurduğu Yöresel Ürün Üretim Tesislerinden bahsederek, "Tarımsal ürünleri işlemekte ve özellikle de tarım Kredi Kooperatifi ile pazara sunmaktadır. Özellikle salça, ayva lokumu, meyve suyu, konserve, tarhana ve makarna çeşitleri sebze-meyve kurutma, reçel, ayva perverdesi, turşu gibi ürünlerde belediyemiz marka haline gelmiştir. Osmaneli Kadın Girişimciler kooperatifimizde bu yıl faaliyete başlayarak pazara renk katmıştır. Tarımda ürün çeşitliliğini ve yeni ürünleri arttırmak, hedefimize uygun olarak Osmaneli merkez ve köylerine değer katacak tarımsal yatırımları yaparak çiftçimizin önünü açıyoruz. Mezbaha, Toptancı Hali, Yöresel Ürün Üretim Tesislerimiz ile çiftçilerimize büyük destekler sağlamaya devam ediyoruz. Yöresel ürün üretim tesislerimizi ve mezbaha tesisimizi büyütüyoruz, yakında açacağımız soğuk hava deposuyla tarıma desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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