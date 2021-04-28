Osmaneli'ne yapılacak projeler masaya yatırıldı

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye yapılabilecek projeler hakkında bir çok kurumla görüşmelerin devam ettiği söyledi.

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye yapılabilecek projeler hakkında bir çok kurumla görüşmelerin devam ettiği söyledi.

Bilecik Belediyeler Birliği Müdürü Burhan Sağlık, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu (OMYO) Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Döş Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesine bugün değerli ziyaretçilerini ağırladı. Misafirleri ile birlikte restorasyon çalışmalarını ve Kadın Girişimciler Kooperatifini inceleyen misafirlerimiz çalışmalar destek olmak için birlikte proje yapmak konusunda fikir alışverişinde bulundular. OMYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş özellikle aşçılık bölümünde Kızılay ile Osmaneli Belediyesi ile işbirliği yapabileceklerini ifade etti. Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Döş Milli Eğitim olarak spordan, eğitime her konuda Osmaneli Belediyesi ile birlikte projelerde paydaş olduklarını ve özellikle Kadınlara yönelik başta Lefke bezi olmak üzere bir çok konuda sonuç alıcı çalışmaların bugün geldiği noktayı görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Burhan Sağlık özellikle restorasyonlar sonrası turizmde bir marka olarak öne çıkan Osmaneli Belediyesinin yaptıkları çalışmalara destek olacaklarını söyledi. Özellikle turizmde gelen misafirlerin çok temiz sokaklarla karşılaşması için destek olacaklarını söyledi. Değerli misafirlerimizin ilçemize verdikleri değer ve işbirlikleri için teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı