Osmaneli'ne 400 konutluk TOKİ projesi
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Osmaneli'ne 400 konutluk TOKİ projesi

Osmaneli'ne 400 konutluk TOKİ projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine yapılacak olan 400 konutluk TOKİ projesinin çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Osmaneli Konakları dış yüzü görünümünde yapılacak olan konutlar ilçemizin çehresinin değişecek" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine yapılacak olan 400 konutluk TOKİ projesinin çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Osmaneli Konakları dış yüzü görünümünde yapılacak olan konutlar ilçemizin çehresinin değişecek" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bilecik ziyareti sırasında Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in talep ettiği 'Yeni TOKi' projesi İstanbul TOKİ Proje Ofisi ve Osmaneli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce hızla yol alıyor. Proje hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Bugün İstanbul TOKİ Proje Ofisiyle yapılan görüşmede, eski TOKİ yanında tapusu kendilerine ait 28 ada ve 248 parselde 41 bin 496 metrekarelik arsada Osmaneli konakları dış yüzü görünümünde, yatay mimaride 4 katlı, prestijli 400 adet konut ve yanında sosyal tesisler ve yaşam alanlarının yapılması projesi çalışmaları hızla ilerlediği konusunda mutabık kalındı. Projenin gerekçesi Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik Limanı YHT projesinin başlamış olması nedeniyle Osmaneli OSB ve sanayi parsellerine yoğun ilgi ve sanayicilerimizin almış olduğu sanayi alanları ve kurulacak tesisler düşünüldüğünde 2021-2024 yılları arasında ilçemizde en az bin 500 2 bin adet konuta ihtiyaç duyulacak. Konut ihtiyacının bir kısmı özel sektör tarafından yapılacak olsa da TOKİ ile birlikte 400-500 adet konuta hemen talep olacak. Satış ve talep sorunu yaşanmayacak olan bu proje için şirketlerle ve halkımızla büyük oranda görüşmeleri tamamladık. Ulaşım ve şehirle bütünleşme konusunda belediye olarak her türlü desteği vereceği proje çok prestijli ve Covid-19 nedeniyle de tercih edilen bir tatil köyü havasında olacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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